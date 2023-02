377 Wochen Nr. 1! Djokovic stellt Graf-Rekord ein

Zweikampf zwischen Djokovic und Alcaraz

Die kommenden Wochen werden von einem spannenden Zweikampf zwischen Djokovic und dem Spanier Carlos Alcaraz um Platz 1 geprägt sein. Der Weltranglisten-Zweite Alcaraz meldete sich nach langer Verletzungspause am Sonntag mit dem Turnier-Sieg in Buenos Aires zurück und ist diese Woche beim Turnier in Rio de Janeiro am Start.