Ist der Zug für Gratis-Öffis schon abgefahren?

Rund 24.000 Klimatickets sind aktuell in der Steiermark im Umlauf. Per 1. März werden diese Jahreskarten sogar günstiger und kosten dann nur noch 468 Euro, für Grazer sogar nur 368 Euro. Aber sollte der öffentliche Nahverkehr nicht komplett kostenlos sein, wenn die Politik ihre Bürger im Sinne des Klimaschutzes aus dem Autositz in Busse und Bahnen bringen will?