250 volle Einkaufswagen für die Armen gesammelt

Die Teuerung bringt die Sozialmärkte (SOMA) in Oberösterreich in eine Zwickmühle: Zum einen gibt es immer mehr sozial Schwache, die zum Einkauf im SOMA berechtigt sind. Zum anderen ist die Menge an Überschussware aus den Supermärkten zuletzt merklich geschrumpft. Die Folge: Die SOMA-Regale bleiben zum Teil leer. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben Land OÖ, Spar und das Rote Kreuz als Logistikpartner Ende des vergangenen Jahres eine Aktion gestartet: In 22 Spar-Märkten werden Kunden per Plakat und Flyer aufgefordert, zusätzlich zu ihrem Einkauf ein bisserl mehr zu kaufen. Diese Produkte werden in eigenen Einkaufswagen gesammelt und den Sozialmärkten zur Verfügung gestellt. Benötigt werden nicht verderbliche Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln oder Zucker, Fertigprodukte, Getränke und Hygieneartikel.