So ticken Österreichs Städter und Landbewohner

Demnach wollen gleich 92 Prozent der Landbewohner in den nächsten drei Jahren definitiv nicht in einen Ballungsraum ziehen. Nur fünf Prozent können sich einen Tausch der grünen Wiesen und Wälder gegen die Häuserfluchten vorstellen. Genau jene Waldflächen sind für 87 Prozent der befragten Landbewohner einer der Hauptgründe, warum sie sich in ihrer Gegend wohlfühlen. 72 Prozent schätzen es, ihre Familie und Freunde in der Nähe zu haben. Sieben von zehn Befragten genießen es, keiner dauerhaften Lärmbelästigung ausgesetzt zu sein, ihre Nachbarn sind immerhin für 56 Prozent ein Wohlfühlfaktor. Mit einem Prozent bzw. zwei Prozent liegen das Nachtleben und Bildungsmöglichkeiten als Wohlfühlfaktor in ruhigeren Gegenden dagegen in weiter Ferne. Auch die Öffis (lediglich acht Prozent) sind kein Grund, um aufs Land zu ziehen. Ganz im Gegenteil - nutzen doch 90 Prozent der Befragten in den Bundesländern zumeist das Auto als Fortbewegungsmittel.