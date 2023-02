„Posten und Privilegien sind mir völlig egal“

Vor nicht einmal drei Wochen löste Sven Hergovich in Niederösterreich den glücklosen Franz Schnabl als neuer Landesparteichef der SPÖ ab. Jetzt spricht der neue starke Mann im Interview mit der „Krone“ über die Verhandlungen mit der ÖVP, seine Ziele in der Politik und erste Abwanderungsgerüchte in die Bundespolitik. Fest steht: Hergovich ist gekommen, um zu bleiben.