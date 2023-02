Schwarzbau nach acht Monaten doch noch bewilligt

Kritik an nicht verhängtem Baustopp

Da hat die Gemeinde Lasberg in Folge einer im März erfolgten anonymen Anzeige beim Land eine Stellungnahme abgegeben. Dass zwischen Mai und Dezember kein Baustopp verhängt wurde, ist für Strauss fragwürdig. Sie sinniert, was ohne die Anzeige passiert wäre. „Wohl nichts. Jeder kleine Häuslbauer muss sich an alle Vorgaben genau halten. In Lasberg war das scheinbar nicht der Fall.“