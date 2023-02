Mourinho meckert nach Pleite über Österreichs Liga

„Wir spielen nicht in einer Liga wie Salzburg. Wir spielen in einer Liga, in der jedes Match sehr schwierig ist, in der jeder Punkt für uns Gold wert ist“, erklärte Mourinho. „Die Salzburger spielen in einer Liga, in der sie dominant sind, in der sie einfache Spiele haben. Sie können Spieler rotieren.“ Während die Salzburger vor dem Rückspiel nächsten Donnerstag in Rom am Sonntag bei der WSG Tirol gastieren, empfängt die Roma in der Serie A Hellas Verona.