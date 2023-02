„Bravo! Wieder hast du uns den Arsch gerettet“

„Ein super Spiel von uns“, strahlte Dedic im Gespräch mit krone.at.-Redakteur Mario Drexler. „Die Roma ist ein sehr guter Gegner, wir können zufrieden sein mit dem Ergebnis.“ Immer wieder schaltete sich der Rechtsverteidiger nach vorne ein, agierte defensiv abgebrüht. Beim Duell mit den Stars der AS Roma erstarrte er in keinem Moment in Ehrfurcht: „Auf dem Platz vergisst man das, darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ein gewisser Respekt ist da, aber auf dem Platz geht’s zur Sache.“