„Krankheit, keine Aufträge“: Petzner insolvent

Entscheidung über Sanierungsplan Anfang Mai

Petzner will weitermachen, er bietet den sechs Gläubigern 20 Prozent binnen zwei Jahren an. Die Verbindlichkeiten betragen 257.000 Euro, demnach müsste Petzner 51.400 Euro in zwei Jahren zurückzahlen - wenn sein Sanierungsplan genehmigt wird. Entschieden wird darüber Anfang Mai.