Petzner: „Es ist vorbei, Heinz-Christian“

Auch über ein anderes aktuelles Thema haben die beiden gesprochen: Die FPÖ hüllt sich noch in Schweigen, wenn es darum geht, wen sie als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt stellen wird. „Ich fände eine Frau sehr interessant.“ Jörg Haider habe seinerzeit als FPÖ-Obmann Heide Schmidt zur Bundespräsidentschaftskandidatin gemacht. „Das Wahlergebnis war durchaus beachtlich damals“, so Stefan Petzner. „Es brodelt derzeit in der Gerüchteküche.“