Wochenende startet frühlingshaft und sonnig

In Teilen Österreichs ist es am Freitag noch recht wechselhaft. Auch ein milder Westwind kommt am Nachmittag auf, der im Norden und auf den Bergen bereits mäßig bis lebhaft bläst. In der Früh werden höchstens 6 Grad erreicht. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen dann aber auf bis zu 14 Grad.