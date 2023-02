Nach GTI-Absage: Tourismus fordert runden Tisch

Seit 1982 brachte das GTI-Treffen Geld und Aufmerksamkeit an den Wörthersee und für Reifnitz, doch damit ist nun Schluss. Die einseitige Absage des traditionsreichen GTI-Treffens durch die Gemeinde Maria Wörth will die Kärntner Tourismuswirtschaft jedoch nicht so stehen lassen. „Wir werden nicht hinnehmen, dass Gemeindepolitiker ohne Abstimmung mit den örtlichen Touristikern und Betrieben solch weitreichende Entscheidungen treffen“, so Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer.