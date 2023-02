Nach Laster-Attacke: Ein Toter & Hinweis auf Motiv

Nachdem ein Mann mit einem Transporter am Montag in New York mehrere Menschen überfahren hat, ist eines der Opfer gestorben. Ein 44 Jahre alter Mann, der auf dem Fahrrad unterwegs war und von den Transporter mitgeschleift wurde, sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die New Yorker Polizei am Mittwoch mit. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt.