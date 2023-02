4,5 Mio.€! Ex-Ski-Ass Mayer ist Werbespitzenreiter

In Österreoch dominiert der Wintersport

Der Sport-Sponsormarkt konzentriert sich in Österreich besonders stark auf vier Sportarten. Fußball, Skifahren, Formel 1 und Skispringen halten gemeinsam 86 Prozent am gesamten Werbevolumen, die restlichen 14 Prozent teilen sich auf 83 andere Sportarten auf. Damit dominiert in Österreich vor allem der Wintersport, 45 Prozent des gesamten Werbewertes wird im Wintersport generiert, also fast jeder zweite Euro.