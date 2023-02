Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der einjährige freundliche Mischlingsrüde Jerry hat in seinem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt. Bei Menschen benötigt der schüchterne Rüde eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Jerry ist mit anderen Hunden verträglich, stubenrein und an der Leine noch eher unsicher unterwegs. Der hübsche Vierbeiner freut sich über ein Zuhause mit Garten am Land, gerne an der Seite eines Zweithundes. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at bei uns melden.