ManUtd muss in Barcelona ran - LIVE ab 18.45 Uhr

„Beide verdienen es, in der Champions League zu sein“, sagte Barcelona-Trainer Xavi vor dem Duell mit den „Red Devils“. Wirft man einen Blick auf die aktuelle Form der beiden Traditionsklubs, spiegelt sich in dieser Aussage viel Wahrheitsgehalt wider. Das in der vergangenen Saison titellose Barca entschied im noch jungen Kalender-Jahr alle elf Pflichtspiele für sich und führt die Tabelle der Primera Division überlegen vor Real Madrid an. ManUnited verlor seit dem Jahreswechsel einzig gegen Arsenal, die anderen neun Partien in der Liga und den nationalen Cup-Bewerben endeten mit Erfolgen.