Teil von neuem Banksy-Werk binnen Stunden entfernt

Das ursprüngliche, an eine Hauswand in Margate in der südostenglischen Grafschaft Kent gesprühte Motiv zeigt eine Frau im Stil der 1950er Jahre mit Schürze und gelben Handschuhen. Sie hat ein blaues Auge und ihr fehlt ein Zahn - und offenbar hat sie soeben ihren Partner in eine Gefriertruhe geschubst. Zunächst lag auch weiterer echter Müll vor der Wand, darunter ein zerbrochener Stuhl und eine kaputte Bierflasche.