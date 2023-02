Alles voller Liebe im Hause Lewandowski

Ein regelrechtes Rosenmeer kredenzte der Barca-Star seiner Frau Anna. Dazu gab‘s ein gemeinsames Essen in herrlichem Ambiente mit Meerblick. Und das alles garniert von jeder Menge schriftlicher Liebe. Lewandowski lässt die (Insta- und Facebook-)Öffentlichkeit wissen, dass seine Frau Anna sein „Leben, meine Motivation und Inspiration“ sei, dazu auch noch „Stärke und Unterstützung“. Und weiter geht die Liebeserklärung: „Du bist die liebevollste Person und eine großartige Mutter für unsere Töchter. Ich liebe es, dir dabei zuzusehen, wie du in deiner Arbeit und deiner Leidenschaft aufgehst.“ Selten war die Weisheit „Love is in ithe air“ so treffend.