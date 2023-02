Wiener Schmäh & Schmankerln im Kultlokal gewinnen!

Bettelstudent, erzähl doch mal …

Um die meisten Wiener Kultlokale ranken sich Volksgeschichten, die manchmal mehr und manchmal weniger von der Wahrheit abweichen. Über den Bettelstudent erzählt man sich, dass er schon von Kaiser Franz Joseph gegründet wurde und als eine Art Suppenküche für arme Studenten diente, deshalb der Name „Bettelstudent“. Tatsächlich wurde das Lokal aber erst 1990 von der Gastrofamilie Salchenegger gegründet. Der Name Bettelstudent stammt von der gleichnamigen Operette von Carl Millöcker, die 1882 am Theater an der Wien uraufgeführt wurde. Auch wenn es nicht schon seit einem Jahrhundert besteht, trägt das traditionsreiche Wiener Lokal unzählige Geschichten in sich. „Für mich ist es ein Ort der Beständigkeit, man kommt hinein, erinnert sich zurück, und nichts hat sich verändert“, so die neue Geschäftsführerin Mahsa Danesh-Müllner, die das Kultlokal vergangenen September übernommen hat.