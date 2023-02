„Ich würde lügen“: Alonso äußert schwere Bedenken

„Ich stehe mit den Füßen auf dem Boden. Ich kann niemandem sagen, dass wir in diesem Jahr um Siege kämpfen werden, ich würde lügen, wenn ich das tun würde“, zitiert „Der Westen“ den Spanier. Vor allem in der ersten Saisonhälfte will der zweifache Weltmeister nicht so richtig an die großen Erfolge glauben.