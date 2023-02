Wilde Rave-Partys: Fahnder sprengten Drogenring

Männer in U-Haft

Jetzt klickten auch für den 24-jährigen Hauptbeschuldigten und seinen Onkel die Handschellen. Sie sollen mit dem Verkauf von Kokain um 80 bis 120 Euro pro Gramm einen hohen Profit erzielt haben. 22 Abnehmer wurden ausgeforscht. Fünf Organisatoren des Drogenringes sitzen in der Justizanstalt Graz in U-Haft.