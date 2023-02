Wiener (27) nach Wanderung in Dubai verschollen

„Wir müssen bestätigen, dass ein österreichischer Staatsbürger seit Samstag im Grenzgebiet zwischen den VAE und dem Oman vermisst wird“, sagten Vertreterinnen und Vertreter des Außenministeriums am Montagabend in Wien. Die Such- und Rettungsaktion sei in Gang, doch bisher ohne Erfolg. Die österreichischen Botschaften in Abu Dhabi und Maskat stünden mit den lokalen Behörden in Kontakt.