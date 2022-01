Junges Paar aus Österreich im Urlaub verschollen

In der Gewalt von Verbrechern?

„Das Telefonat“, so Christian Mader vom Verein „Österreich findet euch“, „wurde von einem Handy mit deutscher Nummer geführt, laut Kripo ist sie einer Drückerbande zuzuordnen.“ Einer mafiösen Organisation, die hilflose Menschen mit Schlägen einschüchtert - und in der Folge dazu zwingt, auf der Straße zu betteln. Sind Christina Marko und Roman Streicher also in der Gewalt von Verbrechern? Hinweise zum Verbleib der beiden Abgängigen werden in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.