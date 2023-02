Die Faschingskrapfen der „High-Society“

Naschen und Wärme spenden

„Damit alle am Faschingssamstag etwas zum Naschen haben, treffen wir uns schon vor Mitternacht im Pfarrzentrum, um den Teig zuzubereiten. Dann wird geknetet, gewuzelt und frittiert.Im Vorjahr haben wir 1500 Stück verkauft“, sagt Organisatorin Gabriela Zarits. Gut möglich, dass es zum heurigen Zehnjahresjubiläum noch mehr werden! Der Reinerlös wird übrigens für die Anschaffung einer Infrarotheizung im Altarraum der Kirche verwendet. „Unser Krapfen gehen weg wie die warmen Semmeln. Deshalb sollte man unbedingt bis morgen vorbestellen. Abholen kann man sie dann am Faschingssamstag in der Zeit von 13 bis 14 Uhr im Pfarrzentrum“, so die fleißigen Krapfenbäckerinnen.