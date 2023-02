Nach Notebook-Diebstahl: „Habe alles verloren!“

Über 600 Wohnungen gibt es im Gemeindebau in der Zanaschkagasse 12 und 16 in Meidling. In einer davon befinden sich ganz persönliche Wertgegenstände des Wieners Reginald Kallinger. Aber nicht freiwillig! Ein Rucksack samt MacBook und zwei Festplatten wurden dem Musiker und Radiomoderator vergangenen Mittwochmittag in Margareten aus seinem Auto gestohlen. „Der Täter hat die hintere Scheibe eingeschlagen. Laut Polizei war das an diesem Tag kein Einzelfall“, so Kallinger.