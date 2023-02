Kinder missbraucht - Eltern fordern externe Hilfe

Die Vertreter des Landesverbandes der Elternvereine schlagen Alarm: „Es ist fünf nach zwölf! Um genau so etwas zu verhindern, benötigen wir eine externe Ombudsstelle, an die sich Lehrer sowie Schüler und Eltern wenden können. Ein Externer, nicht die Schulvertretung selbst, muss so etwas in die Hand nehmen und rasch reagieren!“