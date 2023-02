Eine letzte Verneigung vor Martin Purtscher

Am 27. Jänner war Martin Purtscher im Alter von 94 Jahren verstorben, am Samstag ist er in seiner Heimatgemeinde Thüringen beerdigt worden. Bereits am Tag zuvor fand im Feldkircher Dom ein feierliches Requiem statt. Bei diesem Anlass wurde vor allem dem großen Politiker Martin Purtscher die Ehre erwiesen - also jenem Mann, der Vorarlberg wie kaum ein anderer modernisiert hat und natürlich dem glühenden Europäer, der maßgeblich den österreichischen EU-Beitritt mitverhandelt hatte. „Als jemand, der Kriegszeiten erlebt hat und 1944 auch selbst zum Wehrdienst eingezogen wurde, sah er ein gemeinsames Europa immer als Friedensprojekt“, betonte denn auch Landeshauptmann Markus Wallner in seiner Rede.