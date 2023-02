„In echt sieht das Ganze noch viel schlimmer aus“

„Es ist unvorstellbar, die reinste Katastrophe. In echt sieht es noch viel schlimmer aus als auf den Bildern. Da wo früher unser Garten war, liegen jetzt die Felsbrocken, die so groß wie das Haus sind“, schildert Eva Wieser im Gespräch mit der „Krone“. Ihre Schwiegereltern wohnen in einem der betroffenen Häuser, kamen zum Glück mit dem Schrecken davon. Aktuell sind die beiden bei Verwandten untergebracht. Ob sie jemals wieder in ihr geliebtes Heim zurück dürfen ist noch nicht absehbar.