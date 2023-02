Vom Vampir-Lifting bis zur Intimchirurgie

„Schau nicht so grantig!“ Diesen Satz haben sich bestimmt schon so einige sagen lassen. Obwohl man sich selbst gut fühlt, sagt der Blick aufgrund der unbeliebten Zornesfalte etwas anderes. Die beiden Ärztinnen Dr. Daniela Rieder und Dr. Jennifer Kager schaffen in ihrer Ordination inmitten der Kremser Fußgängerzone Abhilfe: „Unsere Kunden wollen einen frischeren und freundlicheren Gesichtsausdruck. Und das können wir bieten.“