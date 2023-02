Migrationsdruck: Hat der EU-Gipfel etwas gebracht?

Beim erst kürzlich zu Ende gegangenen EU-Gipfel in Brüssel einigte man sich auf einen Kompromiss in Sachen Migration. Unter anderem sollen die EU-Außengrenzen besser geschützt werden. Wie denken unsere Leser über diese Einigung? Kann dem Migrationsdruck dadurch Einhalt geboten werden oder glauben Sie nicht daran, dass sich hier etwas verbessert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!