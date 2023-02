Ecclestone gesteht Mogelei in der Formel 1

Masseur „bestochen“

Und das kam so: Nach den Trainingsfahrten waren alle Fahrer von der unruhigen, anspruchsvollen Strecke körperlich gezeichnet. Vor allem mit Nackenschmerzen hatten die Piloten zu kämpfen, auch Piquet und Reutemann. Geschäftsmann Ecclestone nützte dieses Faktum für eine Intervention, eigentlich für einen Bestechungsversuch. Er konnte - „nach einer finanziellen Diskussion“, wie er es in der Doku nennt - den Masseur davon überzeugen, Piquet bevorzugt zu behandeln. Der Physiotherapeut nahm das unmoralische Angebot Ecclestones also an und zog „seinen“ Schützling vor, während Reutemann das therapeutische Nachsehen hatte."