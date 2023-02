„Die Kärntner Politik muss dringend jetzt handeln“

„Bei Wahlen werden die Karten neu gemischt; das ist eine große Chance für den Klimaschutz. Und wenn wir einen Dominoeffekt bei der Erderwärmung verhindern wollen, müssen wir jetzt handeln“, erklärt Erwin Mayer, Sprecher von klimaNEUtral. „Deswegen sind wir heuer schon in Niederösterreich, jetzt in Kärnten und bald auch in Salzburg aktiv. Denn wenn das Regierungsprogramm einmal steht, gibt es fünf Jahre lang nur noch wenig Bewegung.“ Bei der Plattform arbeiten mehrere Umweltorganisationen und NGOs zusammen.