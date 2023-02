„Lehrermangel wird nicht ernst genommen“

Für 73.750 Kinder und Jugendliche in Salzburg starten Freitagmittag die wohlverdienten Semesterferien. Trotz vieler Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten, wie Lehrermangel oder die steigenden Kosten, können es Salzburgs Lehrer und Schüler kaum mehr erwarten. „Wir freuen uns schon voll auf die Ferien. Wir haben super Wetter und sehr viel Schnee in Zederhaus“, sagt Lukas. Er und seine Mitschüler der ersten Klasse der Naturpark-Volksschule Zederhaus im Lungau möchten ihre ersten Semesterferien zum Skifahren und Schlittenfahren nutzen. Die Schüler der Volksschule Salzburg-Maxglan I hingegen möchten in ihren Ferien ihre Faschingskostüme zusammenstellen. „Weil wir starten gleich mit Fasching in das neue Semester“, freut sich Gerhard Wildling, Direktor der Volksschule.