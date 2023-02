„Wir müssen die Schulausflüge reduzieren“

„Die Buskosten sind einfach der Wahnsinn“

Neben den gestiegenen Preisen für die Übernachtung müssen Salzburgs Eltern vor allem für die Busfahrten tiefer in die Tasche greifen. „Der Bus ist eigentlich das Teuerste an den Ausflügen geworden“, erklärt Gerhard Wildling von der Volksschule Maxglan I in Salzburg. Aufgrund der Teuerung konnten seine Schüler Anfang der Woche nur für zwei Tage auf Skikurs fahren. „Früher sind wir für den gleichen Preis drei Tage in Annaberg gewesen“, sagt Wildling.