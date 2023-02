Kritik an Mourinho! Bei Salzburgs Gegner rumort es

Dabei liegen die „Giallorossi“ (Gelb-Roten) in der Serie A auf dem dritten Tabellenplatz und bezwangen zuletzt Empoli mit 2:0. Die Unruhe im Lager der Römer könnte aber den Bullen in die Karten spielen. Diese stehen ebenfalls unter Druck nach dem Cup-Viertelfinal-Aus gegen Sturm. Mit einem Erfolg über den Topklub würde sofort wieder Ruhe in der Mozartstadt einkehren.