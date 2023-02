Türkei/Syrien: Wird genug geholfen?

Nach dem folgenschweren Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze mit mehr als tausend Toten bietet Österreich Soforthilfe an. Selbst trotz des Krieges, sprach auch Präsident Wolodymyr Selenskyj den Hinterbliebenen sein Beileid aus und sicherte Hilfe aus der Ukraine zu. An allen Seiten der Welt wird Geld gesammelt, Hilfsgüter zusammengestellt und Soldaten bzw. Hilfskräfte ausgesandt. Doch ist dies noch zu wenig Hilfe von der internationalen Staatengemeinschaft? Wir sind auf Ihre Meinung dazu gespannt und freuen uns über Ihren Kommentar!