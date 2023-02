Jetzt brauchen die Bullen Charakter

Das Wort „verlieren“ kommt Salzburgs Kickern nicht wirklich oft unter. Die Bullen sind erfolgsverwöhnt, gewannen unter Trainer Matthias Jaissle fast 70 Prozent ihrer Spiele. 73 Mal stand der 34-Jährige mittlerweile an der Seitenlinie des Serienmeisters, nur neunmal verließ der Deutsche den Platz als Verlierer. Unter ihm gab’s bisher fünf Pleiten in der Champions League, darunter die Klatschen in Mailand (0:4) und München (1:7), drei in der Bundesliga und nun jene im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz. Die wohl bitterste aller Niederlagen.