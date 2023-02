Schopp: „Musste schnell Entscheidungen treffen“

Mit Diakite kam Ihre Wunschlösung in der Zentrale. Mit Donis Avdijaj kam zudem ein Spieler, der schon gezeigt hat, was er kann, zurück nach Hartberg. Was ist Ihr erster Eindruck von Donis?

Für Donis ist es eine Chance. Er kann sich nach seiner schwierigen Zeit in Zürich präsentieren und in einem Umfeld, das er kennt, zeigen, dass er ein Unterschiedsspieler ist. Das ist er definitiv. Er ist jetzt per Leihe da. Für einen Verein wie Hartberg wäre so ein Transfer sonst schwer möglich. Für uns war wichtig, dass alle Wechsel sportlich und finanziell passen müssen.