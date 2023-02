Kein G’riss um verhinderte Medizin-Studierende

Was tun mit den Tausenden jungen Menschen, die jährlich in Österreich an den Aufnahmekriterien für das Medizinstudium scheitern? Sie sollten angesichts des Personalmangels in andere Gesundheitsberufe „umgeleitet“ werden, meint, wie berichtet, der Betriebsratschef des Kepler Uniklinikums, Helmut Freudenthaler.