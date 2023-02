Überwachungsgruppe in Innsbruck im Dauereinsatz

Interview mit Amtsleiter Klaus Feistmantl

„Krone“: Herr Feistmantl, was genau ist der Unterschied zwischen der Polizei und der Mobilen Überwachungsgruppe?

Klaus Feistmantl: Das sind ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Alles, was im Bereich des Strafrechtes oder Notfalls liegt, ist nicht Aufgabengebiet der MÜG, sondern alles, was sich im Verwaltungsbereich abspielt - wie zum Beispiel Lärmeinsätze, Verparkungen und vieles mehr. Die MÜG nimmt der Polizei also Arbeit in diesen Bereichen ab, damit diese Ressourcen für anderes hat.