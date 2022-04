„Symbiose“ Polizei und MÜG Innsbruck funktioniert

Fahrradfahrer waren oft in Unfälle verwickelt

Bei zahlreichen Einsätzen, zum Beispiel Verkehrsregelungen, Absperrungen oder Veranstaltungen, tritt die MÜG an der Seite der Polizei auf. „Diese Zusammenarbeit wollen wir weiter ausbauen“, sagte Daniel Mallaun, Leiter des Verkehrsreferates im Stadtpolizeikommando. 2021 wurden im Stadtgebiet 746 Verkehrsunfälle mit Personenschaden gezählt, die Hälfte (!) davon Radfahrer – Tendenz steigend. Bei den Unfällen im Stadtgebiet wurden 717 Personen leicht und 162 schwer verletzt, vier wurden getötet. Die Polizei überprüfte in 1423 Einsatzstunden die Tempolimits: 276.668 Fahrzeuge wurden gemessen, 16.187 Anzeigen folgten.