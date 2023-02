Stadt hilft bei der Rückgabe von Parkscheinen

Vorverkaufsscheine verfallen ab April

Zwei Neuerungen sorgen dennoch für heftigen Diskussionsstoff: Die bekannten Parkscheine sind in den Kurzparkzonen nur noch bis Ende März gültig. Ab 1. April verfallen sie. Neue „Verschleißer-Parkscheine“ werden in den Trafiken gar keine mehr angeboten. Künftig kann man nur beim Parkautomaten oder via Handy bezahlen. „Die Parkscheine werden immer weniger, haben die Stadt aber jährlich 20.000 Euro gekostet. Sie fielen der Reform zum Opfer“, sagt Finanzreferent Philipp Liesnig (SP).