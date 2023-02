Explosionsgefahr nach Zugunglück in US-Staat Ohio

50 von 140 Waggons entgleist

Die meisten Anrainer haben ihre Häuser bereits verlassen, aber einige harrten noch aus, wie es in der Mitteilung hieß, die Gouverneur Mike DeWine in der Nacht zum Montag twitterte. Rund 50 Waggons des Güterzuges, die teils mit Vinylchlorid und anderen Chemikalien beladen waren, seien schon am Freitagabend in dem 5000-Seelen-Ort East Palestine im Osten von Ohio entgleist.