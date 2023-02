Diese Forderungen stellt Ärztekammer ans Land

Am Montagabend trafen sich Vertreter der Ärztekammer Kärnten zu einer Kuriensitzung, um über die steigenden Probleme in den Landesspitälern - wir berichteten - zu diskutieren. Dabei wurde ein eigener Katalog mit Forderungen verfasst, der zu verbesserten Arbeitsbedingungen beitragen soll und sich in ersten Linie an das Land Kärnten richtet.