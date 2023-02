Wohnungsmieter sollen deutlich entlastet werden

133 Millionen Euro will das Land Oberösterreich heuer in den Neubau von geförderten Mietwohnungen investieren. Das hat Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner (FPÖ) am Montag bekannt gegeben. Damit soll die Marke von im Vorjahr errichteten 1500 neuen geförderten Wohnungen übertroffen werden.