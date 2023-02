Schnee und Wind setzten Salzburg zu

Etwa im Lungau wütete der Wind so heftig, dass am Katschberg-Aineck und am Grosseck-Speiereck die Lifte um Mittag den Betrieb komplett einstellten. In Obertauern gingen nur Lifte in niederen, windabgewandten Lagen. Die Lungauer Gemeinde Muhr bleibt wegen hoher Lawinengefahr vorerst von der Aussenwelt abgeschnitten.