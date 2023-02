Michael Jeannée ist 80: Jeder Satz ein Hammer

Michael Jeannée kommt am 5. Februar 1943 in Olmütz zur Welt, im Protektorat Böhmen und Mähren des Deutschen Reiches. Der Vater, Stabsarzt, später Kieferchirurg in Salzburg, stirbt früh. Mit der Mutter übersiedelt er nach St. Gilgen. Auf dem Weg zur Falkensteinwand hängt ihr Marterl. „Links Fürberg, rechts Brunnwinkl, davor das Hörndl. So habe ich es immer geliebt.“