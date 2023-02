„Klinikwachmann schlug mit Faust auf mich ein“

Also sprach Georg H. den zweiten Security an, der die Zufahrt genehmigte. Das brachte den ersten - mutmaßlich ein Tschetschene - in Rage. Nach kurzem Wortwechsel soll der Wachmann durchs offene Autofenster mit der Faust auf Georg H. eingeprügelt haben. „Er traf mich im Gesicht und auf der Brust, wo ich durch Bypass-Operationen eine große Narbe habe.“