Heftige Sturmböen beuteln den Osten Österreichs

Laut Angaben der Wetterdienste fegten am Freitag Böen zwischen 80 und 100 km/h über besagte Regionen. In Niederösterreich waren das Industrie- und das Mostviertel besonders betroffen. Auch zahlreiche Einsätze für die Feuerwehren waren die Folge, etwa in Mödling fanden die Helfer keine ruhige Minute. Bereits am Vormittag war das Vordach einer Tankstelle durch den starken Sturm aus der Verankerung gerissen worden. Es drohte Gefahr durch herabstürzende Teile. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr wurde das Vordach in der Folge gesichert.