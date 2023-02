Beuteltier könnte Fall fürs Parlament werden

Wer in Naturkunde nicht so bewandert ist: Beim Wombat handelt es sich um ein rund ein Meter langes Beuteltier, das in freier Wildbahn nur im fernen Australien vorkommt und sich seit Herbst auf der Liste der gefährdeten Arten befindet. Zuchtprogramme, von denen es auch mehrere in Europa gibt, sollen den Fortbestand der zweifelsfrei entzückenden Spezies gewährleisten.